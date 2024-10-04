شمال سيناء الأزهرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نظّمت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، احتفالية في إطار إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور كل من: فضيلة الشيخ عادل السايس، مدير عام المواد الشرعية والعربية، ومحب أبو العزم مدير رعاية الطلاب، وعزة فاروق، موجه التربية الاجتماعية، وذلك بمقر جمعية رعاية الطلاب، وبمشاركة طلاب المعاهد والأخصائيين الاجتماعيين؛ حيث قام الطلاب بتقديم فقرات متنوعة عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت فقرات الاحتفالية كلمة ألقاها فضيلة الدكتور عادل السايس، أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

كما أكد على أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر. كما تضمنت الاحتفالية تكريما لجمعية رعاية الطلبة لتعاونها المستمر واستضافتها للحفل.