مرموش يسجل ويقود آينتراخت فرانكفورت للتقدم على بشكتاش بالشوط الأول.. فيديو

قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني للتقدم على مضيفه بشكتاش التركي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب بشكتاش بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي.

تواجد عمر مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي أمام بشكتاش، وسجل هدف فريقه الأول، وأهدر انفرادًا تامًا بحارس المنافس في نهاية الشوط الأول.

مرموش يواصل التألق مع آينتراخت فرانكفورت

افتتح مرموش التهديف في اللقاء، ووضع آينتراخت فرانكفورت في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 19، بعدما كان سببًا في احتسابها.

وأضاف إيريك إيبيمبي الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يهدر المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء لصالح بشكتاش في الدقيقة 27، تصدى لها الحارس كاوا سانتوس زميل مرموش.

وبهذا الهدف، أسهم عمر مرموش بأكثر من 50% (12 هدفًا) من أهداف آينتراخت فرانكفورت التي تبلغ 20 هدفًا حتى الآن هذا الموسم.

ويقدم مرموش مستوى مميزًا مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، حيث يعد هدافًا لفريقه حتى الآن في جميع البطولات، بالإضافة إلى أنه هدافًا للدوري الألماني.