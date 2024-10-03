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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة اللبناني: 10 مستشفيات تعرضت لأضرار بسبب الغارات الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، إن ما يزيد عن 10 مستشفيات في جنوب البلاد تكبدت أضرارا وخسائر جسيمة بسبب الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا، إلى أنّ الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف اللبنانية أثناء نقلها للجرحى.

وأضاف «الأبيض»، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية: "سقط شهداء من الجيش اللبناني بالإضافة إلى مسعفين من الصليب الأحمر، وما يحدث في البلاد خطير للغاية، كما أنه انتهاك للقوانين الدولية والمعاهدات".

وتابع: "ما يحدث في لبنان هي جريمة حرب، وبالنسبة إلى تبرير إسرائيل بأن المستشفيات بها أسلحة، فإنه يتحدث عن حجج واهية لا أساس لها من الصحة، ولا دليل لديه على ذلك"، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المسعفين والعاملين في القطاع الطبي اللبناني.

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