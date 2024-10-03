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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عقب طرحه.. تقييمات متدنية لفيلم "Joker: Folie à Deux"

Joker: Folie à Deux
Joker: Folie à Deux
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حصل فيلم الدراما الموسيقية “Joker: Folie à Deux” من بطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا، على تقييمات متدنية عقب طرحه بصالات السينما المصرية وعدد من الأسواق العالمية أمس الأربعاء، وقبل ساعات قليلة على طرحه بالسينمات الأمريكية.

حقق الفيلم تقييما عبر موقع “IMDB” بلغ 5.6/10 بإجمالي نسب تصويت تخطت 8 آلاف مصوت، فيما حصل على تقييم عبر منصة “Common Sense” بلغ 2/5، وخلال تصويت الجمهور عبر منصة “جوجل” حقق الفيلم 1.9/5.

عقب عرضه بـ مهرجان فينيسيا السينمائي الشهر الماضي، حاز “Joker: Folie à Deux” على ردود فعل سلبية ومتباينة من جانب شريحة واسعة من النقاد. وحصل الفيلم على تقييم “فاسد” عبر موقع التقييمات الشهير “Rotten Tomatoes” بنسبة 42%.

تدور الأحداث حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب. 

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Joker Folie à Deux خواكين فينيكس ليدي جاجا