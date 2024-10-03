"سياحة النواب": الرئيس السيسي أرسى قواعد مصر الراسخة

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مصر باتت دولة قوية راسخة القواعد ورحبة المعالم الحضارية المتفردة التي دُشنت بفضل عزيمة وصمود وتحدي وإرادة أبنائها.



وأضافت نورا علي، في تصريحات صجفية اليوم ، أنه لولا تضحيات شعبنا الأبي على مدار السنوات الماضية لما أصبحنا صامدين حاليًا في مواجهة التحديات العاتية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.



وأشارت إلى أنها تابعت بمزيد من الفخر حفل تخرج دفعات جديدة الأكاديمية العسكرية ليكون إيذانًا بتوليهم حمل راية الواجب الوطني والدفاع عن آمال وطموحات واستقرار وطننا العزيز.



وأوضحت نورا علي، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه الفعاليات الوطنية تحمل في مضمونها الكثير من الرسائل للداخل والخارج، مؤكدةً أن رسائل الرئيس تثبت سياسة مصر الشامخة وموقفها الثابت الداعم للأشقاء العرب وعلى رأسهم الفلسطينيين.



وأردفت أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحمل رسالة سلام للعالم أجمع؛ رسالة يقف ورائها قوة عاشمة جبارة قادرة على مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، مشيرةً إلى أن وحدة الصف هو سلاح مصر في مواجهة التحديات.



وتابعت نورا علي،: "رسائل الرئيس خلال الحفل بمثابة دعوة لاستلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والاستعانة بها لتحقيق الآمال المنشودة والصمود في مواجهة التحديات".