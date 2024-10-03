منصور الحفني في الواحات.. الأمن يداهم أكبر مزرعة "بانجو" مساحتها 3 أفدنة

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أكبر مزرعة لمخدر البانجو مساحتها 3 أفدنه يقوم بزراعتها عاطلان بجوهر المخدر بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، ثم يقومان ببيع محصولها لشخصين بمحافظة شمال سيناء.

الأمن يداهم مزرعة بانجو ويضبط مالكيها

كانت قد وردت معلومات اكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بزراعة مخدر البانجو علي مساحات كبيرة داخل مزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تمت مداهمة المزرعة وتبين أنها مزروعة بمخدر البانجو على مساحة 3 أفدنة، وتم ضبط مالكيها واقتيادهما إلي ديوان القسم.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأن محصول المزرعة من مخدر البانجو يقومان ببيعه لشخصين بمحافظة شمال سيناء أمكن ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.