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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة هدف الأهلي.. توتنهام يفوز على فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي

مباراة توتنهام ضد
مباراة توتنهام ضد فرينكفاروزي
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حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا خارج الديار على فرينكفاروزي المجري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جروباما أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي.

استحوذ توتنهام على الكرة وسيطر على مجريات اللعب، حتى هز شباك فرينكفاروزي بهدف في الدقيقة 23 عن طريق بابي سار.

توتنهام يفوز على فرينكفاروزي في غياب سون

وحاول بيدرو بورو تعزيز تقدم السبيرز بهدف ثان، ولكن ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام على فرينكفاروزي بهدف للا شئ.

وفي الشوط الثاني، شارك التونسي محمد علي بن رمضان مع فرينكفاروزي، حيث بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، إذ دخل في الدقيقة 60 بدلًا من زميله إلدار سيفيتش.

وأضاف برينان جونسون الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 86، قبل أن يسجل بارناباس فارجا هدف الفريق المجري الوحيد في اللقاء 90+1.

ويعد محمد علي بن رمضان، هدفًا رئيسيًا للنادي الأهلي، حيث دخل الأحمر في مفاوضات مع النادي المجري؛ من أجل الحصول على خدمات النجم التونسي لتدعيم خط وسط الفريق.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط بدون قائده سون هيونج مين، ليحتل وصافة ترتيب الدوري الأوروبي، بينما جاء فرينكفاروزي في المركز الـ31 بلا نقاط.

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