غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله ينفذ 28 عملية عسكرية ضد الاحتلال

أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما أغار على بلدات يارون والبازورية والمجادل.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الخميس أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت وادي السلوقي ووادي الحجير وبلدة شقرا، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة بين بلدتي تمنين الفوقا وتمنين التحتا.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت المنطقة بين الزرارية وكوثرية الرز، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدات كفركلا، تل النحاس، العديسة وأطراف برج الملوك.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصد لمحاولات التقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، واستهداف تحشدات العدو الإسرائيلي في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية الصامدة.

وفي السياق، استهدف حزب الله تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية بالصواريخ، كما استهدف حزب الله تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالصواريخ.