نائبة المتحدث باسم البنتاجون: التنسيق مع إسرائيل مستمر بعد الهجوم الإيراني

أعلنت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم البنتاجون، أن المهام التي تقوم بها القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لم تتغير.

وفي مؤتمر صحفي، أكدت أن هناك استمرارية في البحث والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، خصوصًا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على تل أبيب.

وأضافت سينج أن الولايات المتحدة تتشاور مع إسرائيل حول كيفية الرد على الهجوم الإيراني، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية في المنطقة جاهزة لتقديم المساعدة إذا طلبت إسرائيل ذلك.

كما أوضحت أنه تم تقييم العمليات الإسرائيلية في لبنان، حيث ترى واشنطن أن هذه العمليات حتى الآن تظل في نطاق محدود.

في سياق متصل، أشارت إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت لا تزال تعمل على مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان.

وأخيرًا، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون أنه لا يوجد أي خلاف في الرؤى بين البيت الأبيض والبنتاجون بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط.