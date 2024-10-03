رئيس «الإنجيلية» ومحافظ الغربية يشهدان احتفال المستشفى الأمريكي بمرور 125عامًا على تأسيسه

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، مساء اليوم الخميس، في احتفال المستشفى الأمريكي التابعة لسنودس النيل الإنجيلي بمدينة طنطا، بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيسها، وافتتاح وحدة القسطرة المتطورة، التابعة لمجلس المؤسسات الطبية لسنودس النيل الإنجيلي. وقد شهد الاحتفال أيضًا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية والدينية، منهم: مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة.

كما شارك في فعاليات برنامج الاحتفال الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية بسنودس النيل، والدكتور مفيد فهيم، مدير عام المستشفى الأمريكي، والدكتور جوزيف بطرس، مدير عام المؤسسات الطبية، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا، والقس مايكل أنور، نائب رئيس السنودس، وفضيلة الشيخ نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعدد كبير من القيادات الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام والمجالس والمجامع السنودسية.

وخلال خطاب الاحتفال، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته بمناسبة الاحتفال، مشيرًا إلى أن افتتاح وحدة القسطرة يمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية. وأشاد بدور الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي، مبرزًا أهمية المبادرات الوطنية مثل "100 مليون صحة". حيث قال: "إن المستشفى الأمريكي يعكس التزامنا بتوفير رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين، ونستمر في تقديم خدماتنا للجميع دون تمييز."

وأضاف زكي: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الصرح الطبي الذي يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى. إن رؤيتنا هي تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية، ونسعى دائمًا للتطوير والابتكار لتلبية احتياجات المجتمع."

وفي كلمته أشار اللواء أشرف الجندي إلى الدور البارز للمستشفى الأمريكي في تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة الغربية والدلتا، مؤكدًا أن الوحدة الجديدة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. وصرح قائلًا: "إن هذا الصرح الطبي يُعد نموذجًا للتعاون المثمر مع الدولة في مجال الرعاية الصحية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل."

وأكدت الأستاذة مارجريت صاروفيم على أهمية دور المؤسسات الطبية في تعزيز الرعاية الاجتماعية، مشيدة بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة. حيث قالت: "نحن في حاجة إلى تكثيف الجهود وتعاون الجميع لتحقيق الرعاية الصحية المناسبة لكل المواطنين."

بينما أعرب الأنبا بولا عن تقديره للمستشفى ولجهود العاملين فيه، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة. حيث قال: "إن الرعاية الصحية هي حق لكل إنسان، ويجب أن نعمل جميعًا على تحقيق هذا الهدف."

ومن جهته قال القس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية لسنودس النيل الإنجيلي: "إن افتتاح وحدة القسطرة يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تحسين الخدمات الطبية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وللسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على دعمهما واهتمامهما الكبير بهذا الصرح الطبي. كما أشكر جميع الحضور على مشاركتهم اليوم، فجهودنا تتعزز بتعاون الجميع لضمان استمرارية نجاح هذه المبادرات."

وخلال فعاليات الاحتفالية شارك فريق ترانيم "الكنيسة ترنم" برئاسة المايسترو العالمي ناير ناجي، حيث قدّموا عددًا من الترانيم الرائعة التي أضفت أجواء من الروحانية على الاحتفال. واختُتم الحفل بالنشيد الوطني مرة أخرى، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازات المستشفى التي خدمت مئات الآلاف من المرضى على مدى عقود.