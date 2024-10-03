ندوة لـ(مناهضة العنف ضد المرأة) ضمن فعاليات حملة بداية في دمياط

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط جولة ميدانية بمدينة الروضة لمتابعة الخدمات المقدمة فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تضمنت ندوة دينيه وتوعويه ثقافيه بعنوان (مناهضه العنف ضد المرأة) نفذها الأزهر الشريف بحضور ١٥٠ مستفيد تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحده تكافؤ الفرص بالمحافظة ندوة بعنوان (اختيار شريك الحياه) حيث بلغ عدد المستفيدين (٢٣) ، وشاركت الادراة الصحيه بفارسكور بمبادرة ١٠٠ يوم صحة تم خلالها تقديم الخدمه المجانيه من تحاليل السكر العشوائي وقياس الضغط وعمل الفحوصات لعدد (٣٥) مواطن، وشاركت الاداره البيطريه بفارسكور تم خلالها التوعية بالامراض التي تصيب الطيور وتقديم التوعيه وتوزيع العلاج بالمجان وشرح طريقه استخدامه استفاد منها عدد (٣٢) مستفيد ، كما قامت الاداره التعليميه بمشاركة مدرسة الروضه الثانويه بنات باطلاق عدد من الأنشطة فى إطار المبادرة، وشارك فرع هيئه محو الاميه وتعليم الكبار بعقد امتحانات محو الأمية ، علاوة على مشاركة الإدارة الاجتماعية بتقديم المساعده والدعم للأسر الأولى بالرعاية حيث تم توزيع عدد ٧٥ كرتونه وايضا قامت إدارة لإسكان بالديوان العام بتقديم المساعده والدعم و التوعيه بمشروع الأولى الرعايه والتعرف بأهميه القوانين التي تحكمه وكذا التعرف باهداف مبادره بدايه جديده لبناء الإنسان وتم التنسيق بتوزيع بعدد (٩) كرتونات مواد غذائية

كما شاركت ف المبادرة هيئة الإسعاف بمحاضرة عن ( أمراض القلب وارتفاع درجه حراره الجسم) استفاد منها حوالى(١٥٠) مستفيد.

وشاركت المكتبه المتنقله التابعة لمكتبة مصر العامة بتقديم الأنشطة للأطفال ، إلى جانب تواجد سياره المركز التكنولوجي وسيارة التموين لبيع السلع المخفض للمواطنين وسيارة الخدمه الوطنيه لتوزيع المساعدات حيث تم توزيع عدد (٨٥) كرتونه