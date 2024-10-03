سوبر جلوب.. الدرع يقود فيزبريم للتتويج بمونديال اليد على حساب ماجديبورج

توج فيزبريم المجري المحترف بين صفوفه لاعبنا المصري يحيى الدرع، بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب، والتي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بعد الفوز على ماجديبورج الألماني في المباراة النهائية، بنتيجة 34/33 بعد الوصول للوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الألماني بنتيجة 14/13، ثم انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 28/28، قبل أن ينهي الفريق المجري المباراة لصالحه بنتيجة 34/33.

بذلك يحصد فيزبريم المجري اللقب، يليه الفريق الألماني في المركز الثاني، بينما حصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، ثم فريق برشلونة الإسباني في المركز الرابع.

نجح الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، في التتويج ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره برشلونة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 32/29.

انتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 18/15، قبل أن يواصل تألقه وتقدمه وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 32/29

خسر الأهلي في نصف النهائي أمام ماجديبورج الألماني، فيما خسر برشلونة أمام فيزبريم المجري في نصف النهائي الآخر.

جاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» – محمد لاشين – عمر سامي – سيف هاني- عبدالرحمن حميد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طه – ياسر سيف- محمد مجدي – نبيل شريف – عبد العزيز إيهاب راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد..