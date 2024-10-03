البنتاجون: القوات الأمريكية جاهزة لدعم إسرائيل عند الحاجة

في مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط مستعدة لتقديم الدعم في حال احتاجت إسرائيل إلى المساعدة.

كما أضافت أن المهام الموكلة للقوات الأمريكية لم تتغير، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة في التنسيق مع الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف تل أبيب.

وأوضحت المتحدثة أن الولايات المتحدة تدرك الأهمية الاستراتيجية للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في لبنان، لافتة إلى أن التقييمات الأولية لهذه العمليات تشير إلى أنها لا تزال في نطاق محدود.