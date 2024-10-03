"مستقبل وطن": رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية دعوة لاستلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية رسالة طمأنة للمصريين على مستقبل وطنهم وأن بلادنا راسخة صامدة وسط منطقة تموج بالمخاطر.



وأضاف السعيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن رسائل الرئيس خلال الحفل بمثابة دعوة لاستلهام العزيمة والإصرار والتحدي ووحدة الصف وروح انتصارات أكتوبر المجيدة لتكون الزاد الحقيقي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى تكريم الرئيس السيسى لروح الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام ليؤكد للجميع أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين ورجالها الأبطال الذين حملوا راية استرداد الأرض والعرض.

وتابع: "شعرت بمزيد من الفخر والاعتزاز بمؤسستنا العسكرية الوطنية التي دائما ما تكون رمزًا وطنياً حقيقياً وذلك حينما صدق الرئيس على تعيين طالب بالأكاديمية العسكرية بعد وفاته أثناء السنة النهائية".

وأردف: "كل عام ومصر وشعبها في رخاء وأمن وأمان وقوة وازدهار ودامت قواتنا المسلحة درع وسيف هذا الوطن".