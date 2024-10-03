رئيس وزراء العراق: التصعيد في لبنان وغزة يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أن التصعيد في لبنان وغزة يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة.

جرى، خلال الاتصال، وفقًا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأضاف البيان: "السوداني ثمن موقف إسبانيا، ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز بالخصوص، من القضية الفلسطينية الذي تجسد في الاعتراف بدولة فلسطين"، مؤكدًا "ضرورة أن يتدخل الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير الذي يستهدف لبنان منذ أيام، وهو ما يهدد بانزلاق المنطقة في حرب شاملة".

كما شهد الاتصال مناقشة الإجراءات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، خصوصًا أن إسبانيا عضو مهم فيه، وضرورة التهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل الانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية مبنية على أساس المصالح المشتركة، وفقا للبيان.