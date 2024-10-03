نيس يخسر من لاتسيو في الدوري الأوروبي أمام أنظار محمد عبد المنعم

تلقى فريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد عبد المنعم، هزيمة ثقيلة أمام لاتسيو الإيطالي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي.

غاب محمد عبد المنعم عن تشكيل نيس الأساسي أمام لاتسيو، حيث جلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية مع فريقه الفرنسي في الدوري الأوروبي، ليشاهد خسارة نيس من دكة الاحتياط.

محمد عبد المنعم يشاهد خسارة نيس من لاتسيو

انتهى الشوط الأول بتقدم لاتسيو على نيس بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح بيدرو رودريجيز التهديف لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 20.

وأضاف فالنتين كاستيلانوس الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يحرز جيريمي بوجا هدف نيس الوحيد في اللقاء في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني، سجل لاعبو لاتسيو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و67، عن طريق كاستيلانوس وماتيا زاكاني من ركلة جزاء.

كان محمد عبد المنعم جلس على مقاعد بدلاء نيس في مباراته ضد ريال سوسيداد الإسباني، ولم يشارك في لقاء الجولة الأولى في الدوري الأوروبي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نيس عند نقطة وحيدة، ليحتل المركز الـ26 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تصدر لاتسيو الترتيب بـ6 نقاط.