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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على مواطنتها  أمينة عرفى بنتيجة 3-1، فى الدور ربع نهائى.
جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
11-7 ، 11-6 ، 9-11 ، 11-7 .
تستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

نوران جوهر بطولة قطر كلاسيك للإسكواش سيدات مصر للاسكواش اسكواش الاسكواش أمينة عرفي