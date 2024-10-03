تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفى بنتيجة 3-1، فى الدور ربع نهائى.
جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
11-7 ، 11-6 ، 9-11 ، 11-7 .
تستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
البوابة سبورت
نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للإسكواش
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تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفى بنتيجة 3-1، فى الدور ربع نهائى.
تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفى بنتيجة 3-1، فى الدور ربع نهائى.