نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للإسكواش

تأهلت المصرية نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على مواطنتها أمينة عرفى بنتيجة 3-1، فى الدور ربع نهائى.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-7 ، 11-6 ، 9-11 ، 11-7 .

تستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.