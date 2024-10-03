العائلة الفرنسسكانية في عمان تحتفل بعيد القديس فرنسيس

احتفلت أسرة كلية تراسنطة الأردن بعيد القديس فرنسيس الأسيزي، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة مار فرنسيس التابعة للكلية في جبل اللويبدة بعمّان، ترأسه المونسنيور حنا الكلداني كاهن رعية الصويفية للاتين وشارك في القداس مدير الكلية الأب رشيد مستريح الفرنسيسكاني، وعدد من الكهنة والشمامسة، وطلاب ومعلمي وإداريي الكلية، وحشد من الراهبات من مختلف المؤسسات المكرسة، ومؤمنين، فيما أحيا ترانيم القداس جوقة الكلية.

بعد إعلان الإنجيل المقدس بصوت الشماس الإنجيلي الدائم جبران سلامة تحدث راعي الحفل المونسنيور كلداني بعظة روحية فندت خصال القديس فرنسيس محب الله من خلال الاخوة والطبيعة وحب الجمال.

وعند التقادم سار موكب من أبناء الكنيسة يحملون الرموز التي تشير إلى السلام والعائلة والمحبة والقربان.

في نهاية القداس قدم رئيس الكلية الأب رشيد مستريح كلمة شكر فيها راعي الحفل وجوقة الكلية والكشافة والمعلمين العاملين فيها وكل الحضور.

وبعد نيل البركة الختامية توجه الجميع لتقديم التهنئة بالعيد