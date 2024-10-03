إصابة 7 أطفال عقرهم كلب ضال بالفيوم

أصيب 7 أطفال، عقرهم كلب ضال، بحي دار رماد ، شمال محافظة الفيوم، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام بوصول كل من " م . ك " 7 سنوات ، و " خ .ط " 6 سنوات ، و " ح . ب " 9 سنوات ، و " م .ظ " 9 سنوات ، و " ج .ط " 10سنوات ، و " ع . ع " 7 سنوات "و" ش . ر " 6 سنوات ، جمعيهم مقيمون بحي دار رماد ، مصابين بجروح متفرقة في الذراعين والقدمين وأماكن متفرقه بالجسم.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين السبع عقرهم كلب ضال داخل حي دار رماد، وتم نقلهم للمستشفي العام، وإعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.