فارس دسوقى يودع بطولة قطر كلاسيك للإسكواش من ربع النهائي

تأهل الويلزى جويل ميكين المصنف التاسع للبطولة، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على المصرى فارس دسوقى فى الدور ربع نهائى بنتيجة 3-1.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-5، 5-11، 11-8 .

تستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.