ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فارس دسوقى يودع بطولة قطر كلاسيك للإسكواش من ربع النهائي

فارس دسوقى
فارس دسوقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل الويلزى جويل ميكين المصنف التاسع للبطولة، إلى دور نصف نهائي بطولة "كلاسيك قطر للإسكواش"، بعد الفوز على المصرى فارس دسوقى فى الدور ربع نهائى بنتيجة 3-1.
جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-5، 5-11، 11-8 .
تستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 سبتمبر السابق وحتى 5 أكتوبر الجاري، وتبلغ قيمة الجوائز المادية لبطولة قطر كلاسيك للإسكواش، 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

فارس دسوقي بطولة قطر كلاسيك للإسكواش اسكواش الاسكواش اسكواش مصر