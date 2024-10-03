سيارة الزفاف سقطت في الترعة.. نجاة عروسين بالفيوم من الموت غرقًا في ليلة العمر

نجا عروسان من حادثة كادت أن تنهي بحياتهما أثناء ذهابهما إلى قاعة الزفاف، وذلك بعد أن سقطت السيارة التي كانا يستقلانها بطريق بحيرة قارون السياحي نطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتمكن المعازيم من إنقاذ العروسين من تلك الحادث.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد علاء مأمور مركز شرطة إبشواي بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بسقوط سيارة بإحدى الترع بطريق بحيرة قارون دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء استقلال عروسين لسيارة ملاكي وبسبب السرعة الزائدة فقد السائق السيطرة على السيارة فانقلبت في الترعة واستطاع المعازيم من إنقاذ العروسين والسائق بعد إصابتهما بإصابات خفيفة وتم إسعافهما بموقع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.