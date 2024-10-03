اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي وبن زايد يرفعان علم القوات المسلحة المصرية على الأكاديمية العسكرية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 4 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي وبن زايد يرفعان علم القوات المسلحة المصرية على الأكاديمية العسكرية

الرئيس: مصر تدعم رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي

تصعيد جديد.. الغارات الإسرائيلية تستهدف قلب بيروت

خطوط حمراء أمريكية لنتنياهو في رده على إيران

فرنسا ترفض عدوان إسرائيل على لبنان.. وبريطانيا: لن نسمح بتكرار مأساة غزة

أمين عام الأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه وممنوع من دخول تل أبيب

الرئيس الإيراني يهدد من الدوحة برد أقسى إذا هاجمت إسرائيل بلاده

