اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي وبن زايد يرفعان علم القوات المسلحة المصرية على الأكاديمية العسكرية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 4 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي وبن زايد يرفعان علم القوات المسلحة المصرية على الأكاديمية العسكرية
الرئيس: مصر تدعم رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي
تصعيد جديد.. الغارات الإسرائيلية تستهدف قلب بيروت
خطوط حمراء أمريكية لنتنياهو في رده على إيران
فرنسا ترفض عدوان إسرائيل على لبنان.. وبريطانيا: لن نسمح بتكرار مأساة غزة
أمين عام الأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه وممنوع من دخول تل أبيب
الرئيس الإيراني يهدد من الدوحة برد أقسى إذا هاجمت إسرائيل بلاده