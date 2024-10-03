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الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي وبن زايد يرفعان علم القوات المسلحة المصرية على الأكاديمية العسكرية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 4 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي وبن زايد يرفعان علم القوات المسلحة المصرية على الأكاديمية العسكرية
الرئيس: مصر تدعم رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي
تصعيد جديد.. الغارات الإسرائيلية تستهدف قلب بيروت
خطوط حمراء أمريكية لنتنياهو في رده على إيران
فرنسا ترفض عدوان إسرائيل على لبنان.. وبريطانيا: لن نسمح بتكرار مأساة غزة
أمين عام الأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه وممنوع من دخول تل أبيب
الرئيس الإيراني يهدد من الدوحة برد أقسى إذا هاجمت إسرائيل بلاده
 

السيسي مصر بيروت نتنياهو فرنسا غزة إيران