كونتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي «السيري آ»، اليوم الخميس، عن فوز أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن شهر سبتمبر المنقضي.

يأتي تتويج كونتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي، نتيجة بدايته القوية في قيادة نابولي لتحقيق نتائج إيجابية خلال الشهر الماضي.

كونتي يعيد نابولي إلى المنافسة من جديد

نجح كونتي في قيادة نابولي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه يوفنتوس.

قدم نابولي تحت قيادة كونتي أداءً قويًا ومقنعًا خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.

خاض نابولي 3 مواجهات حاسمة خلال شهر سبتمبر، حيث حقق فوزًا عريضًا على كالياري بأربعة أهداف نظيفة، ثم تغلب على مونزا بهدفين دون رد. وفي قمة مثيرة، تعادل نابولي مع يوفنتوس سلبيًا، مما يعيد فريق الجنوب إلى المنافسة من جديد على لقب الدوري الإيطالي.

تولى كونتي قيادة نابولي في بداية الموسم الحالي، وخاض 8 مباريات مع الفريق في مختلف المسابقات.

يمتلك أنطونيو كونتي سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الإيطالية الكبرى مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وأتالانتا وباري، كما عمل مدربًا لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.