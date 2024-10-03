العرابي : تشكيل مركز التحكيم التجاري في دمياط

قال محمد انور العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط أنه تم تشكيل "مركز دمياط للتحكيم التجارى والتوفيق ويختص بالإشراف والتنظيم للتوفيق والتحكيم وفقاً لقانون التحكيم المصرى رقم 27لسنة 1994 .

واضاف العرابي ان المركز يتكون من مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وأمانة عامة و يترأس المركز رئيس لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في الغرفة التجارية في دمياط .

ويتكون مجلس إدارة المركز من أعضاء لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في الغرفة من رجال القانون ذوى الخبرة بالتحكيم ويختارهم مجلس إدارة الغرفة للجنة التوفيق والتحكيم ولمدة عام قابلة للتجديد .

وتقوم الإدارة القانونية بالغرفة بأعمال الأمانة العامة للمركز ويكون مديرها أمين عام للمركز.

تقوم اللجنة التنفيذية بالإشراف على أعمال المركز وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة لها في نظام التوفيق والتحكيم.

ويباشر الأمين العام اختصاصاته المنصوص عليها بنظام التوثيق والتحكيم فى النظام الأساسى للمركز ويحضر اجتماعات مجلس إدارة المركز واجتماعات اللجنة التنفيذية ويشارك فى مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولا يجوز لأمين عام المركز والعاملين فى الأمانة الدخول كمحكمين فى هيئة التحكيم فى النزاعات المعروضة أمام المركز.

للمركز حساب مالى خاص تتولاه الإدارة المختصة بالغرفة وتسجل له إيراداته من رسوم توفيق وتحكيم وتسجيل فى الجداول وغيرها ، كما تسجل عليه نسبة من تكاليف العاملين فى الإدارة القانونية للغرفة ، وفى نهاية كل سنة من هذا الحساب تسدد النفقات إلى إيرادات الغرفة كما تغطى الغرفة كل عجز فيه .