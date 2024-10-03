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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 195 مخالفة سيارة سرفيس بالجيزة

حملات جهاز السرفيس
حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة
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قام جهاز السرفيس بالجيزة اليوم بعمل عدة حملات تفتيشية وتفقدية على جميع قطاعات المحافظة 
تخطت الـ27حملة لمتابعة إلتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة قانوناً ، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس بالجيزة كما تم عمل حملات تفقدية على مواقف المحافظة وتوفير سيارات نقل ركاب للقضاء على التكدس والإزدحام.
وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس، بمتابعة انتظام العمل داخل كافة المواقف العمومية نطاق المحافظة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وشدد محافظ الجيزة، على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بمواصلة حملات القضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد 195 حالة بمخالفات تقطيع وتغيير خط السير وتحصيل أجرة زيادة ومخالفة شروط التراخيص جاءت  الحملات تحت اشراف الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس وصابر على مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية و محمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس و حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم وشريف أبوهميلة مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية.

 

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