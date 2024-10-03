وكيل صحة المنوفية يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية

قام الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اليوم، بجولة تفقدية لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، في سياق الجهود المستمرة لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية والمستلزمات.

تهدف الجولة إلى التأكد من تطبيق شروط التخزين الجيد، وتم رصد بعض الملاحظات التي سيتم العمل على حلها فورًا، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمخازن التي تتطلب تحسينات.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لضمان الحفاظ على سلامتهم وصحتهم على مدار الساعة.

رافق الدكتور فوزي خلال الجولة كل من الدكتور محمد سلامة، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد زكريا، مدير عام إدارة الصيدلة، والمهندس علاء عطية، مدير مكتب وكيل الوزارة، وأشرف مبروك، مسئول الصيانة العامة بالمديرية.

ياتى هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع منشآت القطاع الصحي.