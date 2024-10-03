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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد مالك من عربية كبدة إلى مطعم الحبايب

مطعم الحبايب
مطعم الحبايب
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يواصل أحمد مالك تقديم أداء متفرد من خلال شخصية "صبحي"، الشاب المصري الطموح الذي لا يتوقف عن السعي لتحقيق أحلامه، مهما كانت الصعوبات. في مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي يشارك في بطولته مع هدى المفتي.


صبحي ليس مجرد بائع كبدة بسيط؛ بل هو شاب يؤمن بأن العمل ليس وسيلة للعيش فقط، بل هو انعكاس لهويته. من خلال عربته الصغيرة التي يبيع فيها الكبدة، يروي لنا صبحي حكاية مليئة بالطموح والتحدي، حيث يطمح أن يصبح صاحب مطعم ناجح.
منذ الحلقات الأولى يدخل صبحي في صراعات عديدة، فالبلدية تصادر عربته، ويتعرض للنصب من صاحب المحل، لكنه لا يستسلم، ففي لحظة حاسمة، يضطر للعمل في "مطعم الحبايب" الذي يديره الشيف أبو المجد. ولكن حتى في هذه اللحظات، يحافظ صبحي على حبه للطهي وإيمانه بقدراته، وهو ما يعكس قوة الشخصية التي يجسدها مالك ببراعة.


أما مع وديدة (هدى المفتي)، فيصطدم صبحي بها في إحدى الحفلات، ما يعكس بوضوح الفارق الكبير بين شخصياتهم؛ فصبحي الشاب الطموح الذي يقدر قيمة العمل ويعتبر الطعام فنًا، يقابل وديدة، الفتاة التي لا تهتم إلا بالمظاهر. هذا الصدام بينهما لا يعبر فقط عن الفروق الطبقية، بل يمهد الطريق لرحلة مليئة بالتحديات والرومانسية.
مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العايلي، سامي مغاوري.

مطعم الحبايب أحمد مالك هدى المفتى