مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بشكتاش في الدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بشكتاش التركي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره بشكتاش بملعب بشكتاش بارك، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بشكتاش، ليواصل حجز مكانه الأساسي ضمن كتيبة المدرب توبمولر.

ويقدم مرموش مستوى مميزًا مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، حيث يعد هدافًا لفريقه حتى الآن في جميع البطولات، بالإضافة إلى أنه هدافًا للدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الماضية من الدوري الأوروبي، في لقاء انتهى بالتعادل 3-3.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بشكتاش في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كاوا سانتوس

خط الدفاع: كريستنسن - روبن كوخ - آرثور ثيات - نكونكو

خط الوسط: إيبيمبي - لارسون - محمود داوود

وفي الهجوم: عمر مرموش - ماتانوفيتش - ماريو جوتزه.