القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصعيد في لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريراً تليفيزيونياً بعنوان: «غارات جوية وتوغل عسكري بري.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في لبنان».

في ضربة هي الأقرب إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت منذ بدء التصيعد، استشهد عدد من الأشخاص في غارة إسرائيلية، استهدفت مقر للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، في محلة الباشورة مساء أمس الأربعاء.

من جهته أكد مسؤول في الهيئة الصحية، أن الغارة استهدفت مركز الدفاع المدني التابع للهيئة، التي تقع في حي سكني مكتظ على مشارف وسط بيروت، حيث أوقعت طاقم المركز بين شهيد وجريح.

الهجوم الإسرائيلي على الموقع التابع لحزب الله أعقبه سلسلة غارات أخرى للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت، في المقابل أعلن الاحتلال مقتل عدداً من جنوده في معارك بجنوب لبنان، بعد عبورهم الحدود لاستهداف مواقع لحزب الله.

حزب الله أعلن كذلك تدمير 3 دبابات ميركافا إسرائيلية خلال تقدمها إلى جنوب لبنان، وتفجير عبوة بقوة إسرائيلية بالقرب من الحدود، وذلك غَداة إعلان الاحتلال توغله عبر الحدود لاستهداف حزب الله.

