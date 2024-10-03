«السيسي» يقرر تعيين طالب متوفى ضابطًا بالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار

أعلن مدير إدارة شؤون الضباط المسلحة، اليوم الخميس، قرار تعيين الطلاب الجدد من خريجي الأكاديمية العسكرية، الدفعات 118 حربية، 75 بحرية، 91 جوية، 52 دفاع جوي، الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا، والثالثة ضباط متخصصين، وخريجي الدفعة من الكلية العسكرية التكنولوجية، في رتبة ملازم تحت الإختبار.

وخريجي الدفعة 61 فنية عسكرية، في رتبة ملازم أول تحت الاختبار.

وكذلك الدفعة الرابعة من الحاصلين الدراسات العليا، في رتبة الرائد والنقيب الملازم أول تحت الاختبار، طبقًا لدرجاتهم العلمية، وذلك اعتبارًا من 30 / 6 / 2024.

وتعيين خريجي الدفعة السابعة من كلية الطب بالقوات المسلحة، في رتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار، اعتبارًا من 1 / 10 / 2024.

كما صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعيين الطالب يوسف أشرف عطف الكريم أحمد، الذي وافته المنية بعد اجتيازه اخبارات السنة النهائية بالكلية الحربية، ضابطًا بالقوات المسلحة في رتبة ملازم اعتبارًا من 30 / 6 / 2024.

ويشهد الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام، بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 الأحد المقبل.

ويوافق الذكرى «51» لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية، لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.