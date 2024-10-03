رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة تخرج الدفعة الجديدة في الأكاديمية العسكرية المصرية

أكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، أن القائد العام صدق على نتائج الكليات العسكرية كالتالي:

أولاً منح طلبة الدفعة 118 حربية والدفعة الرابعة من الحاصلين على المؤهلات العليا، درجة لبكالريوس العلوم العسكري.

ثانيًا، منح طلبة الدفعة الثالثة ضباط متخصصين وطلبة الدفة الرابعة من حاملي الدراسات العلية، شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثالثًا، منح طلبة الدفعة 75 بحرية والدفعة الرابعة، درجة بكالريوس العلوم البحرية.

رابعًا، منح طلبة الدفعة 91 طيران وعلوم عسكرية، درجة بكالريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوي.

خامسًا، منح طلبة الدفعة 52 دفاع جوي، درجة بكالريوس العلوم للدفاع الجوي.

سادسًا، منح طلبة الدفعة 61 فنية عسكرية، درجة بكالريوس الهندسة وإتمام الدراسة العسكرية.

سابعًا، منح طلبة الدفعة السابعة من كليات طب القوات المسلحة، درجة بكالريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ثامنًا منح طلبة الدفعة 53 من الكلية العسكرية التكنولوجية، شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة.

وأكد رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، أن نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحانت 100%.

ويشهد الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام، بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 الأحد المقبل.

ويوافق الذكرى «51» لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية، لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.