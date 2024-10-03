عقب سيجارة ينهي حياة مسن متفحما داخل شقته بأكتوبر

لقي مسن كفيف في عقده التاسع، بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، مصرعه متفحما إثر نشوب حريق داخل شقته إثر سقوط سيجارة مشتعلة من يده.

عقب سيجارة يتسبب في وفاة مسن متفحما

تلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع مسن متفحما.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي مسن في عقده التاسع كفيف ويقيم بمفرده وأنه أثناء شرب سيجارة سقط عقب السيجارة من يده متسببا في حريق المرتبة واشتعال النيران ووفاته خلال ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.