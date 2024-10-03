للحصول على نوم هادئ .. تناول هذه الوجبات

تناول الطعام ضروري للجسم وهام لضمان سلامة الصحة النفسية والجسدية، ويجب تناول الطعام في أوقات مناسبة طوال اليوم.

مثلاً، عند الشعور بالنوم، قد يشعر البعض بالجوع، فعليه أن يتناول وجبات تتناسب مع طبيعة الوقت، بحيث تكون خفيفة حتى لا تضر بالصحة.

تعرف على هذه الوجبات لما لها من فوائد صحية.

يقدم موقع "هلث" عددًا من الأفكار لتناول وجبات خفيفة قبل النوم، تضمن نظامًا غذائيًا صحيًا متوازنًا.

أولاً: الكرز الحامض

هرمون يساعد على إدارة دورات النوم لأنه ينتج في المخ، إذ يحتوي على الميلاتونين الذي يوصف بنكهته الحلوة التي تحد من الإحساس بالجوع.

ثانيًا: الكيوي

يحتوي على السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان أساسيان لدورات النوم، حيث إنهما مزودان بمضادات الأكسدة الغنية بالكثير من الفيتامينات التي تساعد على التقليل من الالتهابات المرتبطة غالبًا بقلة النوم.

دقيق الشوفان

يعد خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة المريحة في الليل، فهو مزود بالألياف ويساعد على النوم الجيد.

شرائح التفاح مع زبدة اللوز

من الوجبات الخفيفة الرائعة التي تساهم في الشعور بالنوم الهادئ، لأنها تشكل توازنًا جيدًا من العناصر الغذائية التي تجمع بين الدهون والبروتينات.

الزبادي والعسل

كوب من الزبادي مخلوط بالعسل يعد وجبة خفيفة مغذية تساهم في الشعور بالراحة أثناء النوم، لاحتوائها على بروتينات وسكريات.

الموز وزبدة الفول السوداني

وجبة خفيفة تساهم في تحقيق توازن مثالي بين المالح والحلو، مما يساعد على النوم في راحة وهدوء.

المكسرات

خيار ممتاز للوجبات الخفيفة بالليل لاحتوائها على المغنيسيوم والدهون الصحية، مما يساهم في الإحساس بالراحة.

عصير البروتين

وجبة خفيفة مثالية قبل النوم تجمع بين البروتين والعناصر الغذائية، مما يساهم في الإحساس بالشبع.