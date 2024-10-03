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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد أبو زيد: انتصارات 6 أكتوبر تثبت من الوقائع ما لا يقبل الضد

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قال الإعلامي أحمد أبو زيد، إنه موجود في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة وخريجي الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية.

وأضاف «أبو زيد»، خلال فعاليات تخرج دفعة جديدة من طلبة وخريجي الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الحفل يتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بانتصارات 6 أكتوبر والتي تصادف ذكراها الحادية والخمسين، هذه السنة.
وأوضح، أنّ المعركة الجوية في حرب أكتوبر المجيدة هي الأطول في تاريخ الحروب الحديث، كما شهدت الحرب فكرة عبقرية استثنائية بعمل فتحات في الساتر الترابي الأكبر في التاريخ، لافتًا، إلى أنّ انتصار أكتوبر متفرد ويثبت من الوقائع ما لا يقبل الضد ومن اليقين ما لا يلامسه الشك.

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