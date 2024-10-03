الأكاديمية العسكرية.. صرح مصري جديد .. مديرو الكليات العسكرية وأوائل الخريجين يتحدثون لـ«البوابة نيوز».. مدير الأكاديمية: أولويتنا تعظيم القوة الشاملـة للدولة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحفل تخرج الكليات العسكرية بحضور العديد من كبار رجال الدولة والقيادات، وعلى هامش الافتتاح التقت «البوابة نيوز» مع مديري الكليات العسكرية وأوائل الخريجين وأسرهم.

الفريق أشرف زاهر: أولويتنا تعظيم القوة الشاملـة للدولة.. مدير الأكاديمية العسكرية: أطالب الجيل الجديد من القادة الضباط بمواكبة التطور العالمي.. وبذل الجهد للحفاظ على السلام

الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية

هنأ الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الخريجين الجدد، قائلا:" ألـف مبروك لمصر وشعبهـا العظيـم، في يـوم تاريخي نشهـد فيـه افتتـاح صــرح عسكـري علـى أعلي المعايير العالمية، وهذا نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ودعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قدرنا نوصــل لهــذا اليوم العظيم ونبارك لقادة المستقبل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام وأدعــو الله لهـم بالتوفيــق والنجــاح".

وتابع:"من خلال منظومة العمل المتكاملة بالأكاديمية نهدف لخلق جيل جديد من القادة الضباط لديهم القــدرة على مواكبة التطور العالمي في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد".

وأوضح زاهر أن الأولويات تكمن في تعظيم القوة الشاملـة للدولة واليقين الثابـت بأن مـن يطلـب السلام يجب عليه امتـلاك قـوة تحافـظ عليه وأساسها المقاتل، الذي تم تكوينه العلمي والتدريبية واكتسب الخبرات في أكاديميـة عسكرية لها تاريخ قديم مشرف في التعليم العسكرى، واليوم فعلاً نوجه الشكر والتقدير لكل من وقف خلف هذا الإنجاز الذى يشهد على قوة الوطن".

وأكد أن بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم وجود بيئة تعليمية حديثة تجمع القيم الوطنية والأساليب العسكرية وتواكب واقع ملئ بالتحديات.

نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية: ركائز الحرب الحديثة تعتمد على الأسلحة الذكية والأنظمة المتطورة

لواء أركان حرب محمد التركي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية

أكد اللواء أركان حرب محمد التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، أن الانتقال للأكاديمية العسكرية الجديدة كانت له فكرة وهدف، فهناك ركائز للحرب الحديثة التي تعتمد على النوع وليس الكم بالإضافة إلى الاعتماد على الأسلحة الذكية والأنظمة المتطورة.

وأضاف التركى أن كل المعدات التي تواجدت في أرض الاحتفال لها معنى ورسالة إلى أهلنا للاطمئنان على ما نملكه من تسليح حديث.

وشدد على أن التوسع في استخدام القوات الجوية والضربات الصاروخية أصبح الأكثر سيطرة في الحروب الحديثة، بالإضافة إلى تواجد الفرد المقاتل على الأرض عندما تريد كسب أرض، علاوة على التوسع في الأنظمة الإلكترونية المتطورة جدا للحصول على المعلومة، لافتا إلى أن كل هذا وتوفيره للطالب وتأهيله علميا وتكنولوجيا لأنهم القاعدة الأساسية للقوات المسلحة كان سبب في الانتقال للأكاديمية العسكرية المصرية.

وتابع التركى: "نتمنى لأبنائنا النجاح والتميز فقد كنا في حاجة إلى بنية جديدة لتطوير أحدث الأساليب التعليمية الجديدة من تعليم وتعلم وقدرة على مسايرة الأحدث وتعلم كيفية الوصول إلى قرار من خلال رسالة الكلية الحربية بأعلى درجات الاحترافية والعلم والفكر الإبداعي الخلاق ليستطيع حل جميع المشاكل العملية التي ستقابله لذلك كنا نحتاج إلى جودة في التعليم وأمور أخري كثيرة".

ووجه التركى رسالة بحجم الاهتمام بالطالب لأنه مستقبل هذا البلد بالفهم والمعرفة والتطور والقرار السليم نستطيع بناء شخصية الضابط المصري التي تبدأ بالاختيار السليم من خلال السمات ثم المرور بجميع مراحل الاختيار للطالب المقاتل مثل الطبي والرياضى والنفسي والأمنى ثم الطبي المتقدم ثم كشف الهيئة الذي يتم قياس رغبة الطالب والتأكيد على أننا بصدد رسالة وليس وظيفة، ولذلك نستطيع تحويل الشخصية المدنية بالفكر العلمى والبعد عن المؤثرات إلى شخصية عسكرية قيادية ويظهر هذا واضحا بعد مرور التسعين يوما مع الاهتمام بعد ذلك بالإعداد العلمى والتطوير حتى يستطيع قادر على فهمكل ما يحيط به طبقا لتخصصه ولديه مهارات وتميز والتصاق بسلاحه على مدار سنوات الدراسة مع المعسكرات الخارجية والتدريب العملى والاهتمام بالجودة في التغذية والنواحى الإدارية والرياضية والطبية".

نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية: نؤهل خريجينا وفقا لأحدث الأساليب العلمية.. وعملية التطوير والتحديث لا تتوقف

أكد نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية، لواء طيار أركان حرب أحمد محمد صبري الشاذلى، أنه سعيد بتخريج الدفعة 91 طيران باسم الفريق رضا حافظ، لافتا إلى أن عملية التطوير والتحديث داخل الكية الجوية لا تتوقف ومستمرة، وننتظر من الطلاب الأفضل في سنين عمرهم القادمة.

وأوضح الشاذلى أنه أكد على طلاب الكلية الجوية أن يحافظوا على صحتهم ولياقتهم وما تعلموه ويقوموا بتطويره وأن يحافظوا على الانضباط في الطيران والتعلم والحفاظ على صحته وأن يكون جاهزا لأداء المهمة.

نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية: المقاتل المصرى خير أجناد الأرض

لواء بحري أركان حرب أيمن الدالي نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية

قال اللواء بحري أركان حرب أيمن الدالي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، في رسالة وجهها لأبنائه الخريجين من الدفعة 75 بحرية، دفعة الفريق بحري أحمد صابر سليم: "أوجه خالص التهاني لأبنائي الخريجين، وأتمنى لهم المزيد من التوفيق والسداد في حياتهم العملية وأوصيهم بالالتزام بالتقاليد العسكرية المصرية العريقة، فهي مفتاح التفوق والنجاح وعليهم تفهم عقيدة المقاتل المصري فالجندي المصري خير أجناد الأرض".

وتابع: "أنتم تدافعون عن وطنكم وهذا شرف كبير وعظيم، فابذلوا كل ما تملكون من أجل مصر وتسلحوا بالوعي والمعرفة لكل ما يحيط بنا إقليميا وعالميا، وكونوا محترفين وهذا لن يتم إلا بالعلم والتدريب، لتصلوا لدرجة الاحتراف والعمل بروح الفريق، فالمهام لا تنفذ إلا بفريق متكامل ومتعاون".

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوى: خريجونا قادرون على حماية سماء مصر

اللواء الدكتور وائل مختار نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي

وجه اللواء الدكتور وائل مختار، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، رسالة لأبنائه خريجي الدفعة 52 دفاع جوي، دفعة الفريق محمد زاهر عبد الرحمن، قال فيها: "أهنئ أبنائي الخريجين، متمنيا لهم مستقبلًا مشرقًا وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم دراسياً وعلميا وفقًا لأحدث الأساليب العلمية على مستوى العالم وأصبحوا قادرين على الدفاع عن سماء مصر".

وتابع:" أوصيهم بالبحث ومواصلة المعرفة والتسلح بالعلم، حتى يكونوا دائمًا قادرين على أداء مهامهم والدفاع عن سماء مصرنا الحبيبة، كما أوصيهم بالانضباط والالتزام، فهم قادة المستقبل وقدوة لجنودهم في القوات المسلحة".

مدير كلية الطب العسكرى: نحرص على التعليم والتدريب وتأهيل الخريجيين وفقا لأحدث النظم

مراجعة مع أفضل المناهج العالمية.. ودورات وبروتوكولات مع كليات الطب والبحث العلمى المحلية والأجنبية

اللواء طبيب أيمن محمد شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة

أعرب اللواء طبيب أيمن محمد شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعة السابعة.

وأشار إلى أن الطالب بعد نهاية فترة التدريس يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة ثم يلتحق بالتدريب العملى ثم يمارس مهنة الطب قبل التخصص ثم يتم التخصص بعد أن أمضي نظام الدراسة الخمس سنوات، بعام دراسى كامل يبدأ في شهر أكتوبر وينتهى في شهر سبتمبر.

بالإضافة الي الدراسة العسكرية وجراحة طب الأعماق الخاصة بكل ما يخص أبناء القوات البحرية في البحار والمحيطات وطب الفضاء وهي خاصة بالإصابات الخاصة بالطيارين.

وأوضح شوقى أن طالب الطب بالقوات المسلحة بتواجده الدائم في الكلية يملك فترات طويلة للدراسة والتدريب لذلك عند تخرجه يمتلك ما لا يستطيع غيره من أقرانه وزملائه امتلاكه بالإضافة الي تواجد تطوير دائم بتبعيتنا للمجلس الأعلى للجامعات وحصولنا على شهادات الجودة والأيزو وجودة التعليم بالإضافة الي مراجعة مناهجنا مع أفضل المناهج العالمية وعمل دورات وبروتوكولات مع كليات الطب والبحث العلمى.

ولفت إلى الاستعانة بنقل الخبرات من كليات الطب في الداخل مثل طب المنصورة وجامعة الجلالة، وفى الخارج كليات الطب في إنجلترا بالإضافة الى التواجد في المستشفى الخاصة بالكلية والتي لا تكفي لنقل الخبرة فنستفيد من جميع المستشفيات العسكرية حاصة الأماكن المتميزة، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد تميز في مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية المتميزة في الطوارىء ومستشفى آخر في عمليات معينة فنستفيد من جميع مستشفيات القوات المسلحة ويتخرج طبيب مصري متميز طبيا وعسكريا.

أول الكلية البحرية: شرف لى الانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية

الملازم بحري عادل حاتم لبيب الأول على الكلية البحرية يتحدث لـ "البوابة نيوز"

قال الملازم بحري عادل حاتم لبيب، الأول على الكلية البحرية:" اليوم هو أسعد أيام حياتي، وشرف لي أن أنتمي للمؤسسة العسكرية المصرية، وأن أحصل على المركز الأول في الكلية البحرية، والشرف الأكبر جاء من تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع:" حلم كل شاب مصري هو الانتماء للمؤسسة العسكرية وهذا شرف لي، وفخر لنا جميعا ونعد أن نكون جنودا مخلصين في صفوف القوات المسلحة المصرية وأن ندافع عن وطننا بكل ما نملك".

وأضاف:" تم تأهيلنا أفضل تأهيل علميا ونظريا وعمليا، وتعلمنا وفقا لأحدث النظم العالمية، حتى نكون جاهزين للدفاع عن وطننا الغالي مصر".

الأولى على تمريض الأكاديمية العسكرية: شرف لنا خدمة أبطال القوات المسلحة المضحين بأرواحهم فداء لمصر

الملازم ريهام عاطف الشاذلي الأولى على التمريض العسكري مع "البوابة نيوز"

قالت الملازم ريهام عاطف الشاذلي الأولى على التمريض، بالأكاديمية العسكرية المصرية: إنها حصلت على بكالوريوس التمريض من جامعة عين شمس، وصممت على الالتحاق بالعسكرية المصرية، لتنال هذا الشرف.

وأضافت: "منذ طفولتي وكانت لدي رغبة في الالتحاق بالعسكرية المصرية وتحمل المسئولية".

وتابعت: " الحمد لله تم تأهيلنا لتحمل هذه المسئولية، ودرسنا وتم إعدادنا إعدادا يؤهلنا لنواكب أحدث النظم والأساليب العالمية، وأسعد لحظات حياتي وقت تكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشرفت بالانتماء للعسكرية المصرية، ونشرف أن نكون في خدمة أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر".

أسرة الأول على الكلية الحربية: القوات المسلحة مصنع الرجال وعرين الأبطال

أسرة الملازم أدهم عماد الأول على الكلية الحربية

أعربت أسرة الملازم أدهم عماد، الأول على الكلية الحربية، عن سعادتها بهذا اليوم الرائع، وتخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، وأنهم فخورون بتفوق نجلهم وأنه نال شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية والتحق بالكلية الحربية، مصنع الرجال وعرين الأبطال.

وقالوا:" كلنا فداء لمصر ونقدم أبناءنا فداء لوطننا الغالي الذي يستحق أن نضحي من أجله ويجب أن نعمل جميعا لتحيا مصر".

أسرة الأول على الكلية الجوية: تكريم الرئيس للأوائل شرف كبير

عبر رضا عبدالمعطي والد الملازم أحمد رضا أول الكلية الجوية، عن سعادته بتخرج نجله وتفوقه وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سعيد بالتحاق ابنه بالمؤسسة العسكرية، وأنه نال هذا الشرف وحقق رغبته منذ الصغر.

وقالت والدته: إنها تشعر بالفخر في يوم تخرج نجلها من الكلية الجوية وتكريمه من الرئيس السيسي، وأن هذا شرف كبير، وأنه حقق حلمه منذ الصغر أن يكون طيارا بالقوات المسلحة.

والد الأول على كلية الدفاع الجوى: أبناؤنا فداء لمصر

أحمد عبدالفتاح والد الملازم محمود عبد الفتاح أول كلية الدفاع الجوي

أكد أحمد عبدالفتاح، والد الملازم محمود عبد الفتاح أول كلية الدفاع الجوي، أنه لا يستطيع أن يصف سعادته بتخرج ابنه وحصوله على المركز الأول في كلية الدفاع الجوي والتحاقه بالقوات المسلحة المصرية.

وقال: " مبروك لـ محمود وكل زملائه الذين تخرجوا ونالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وأبناؤونا فداء لتحيا مصر".

والد الأول على طب القوات المسلحة: كل شاب مصرى يتمنى نيل شرف الالتحاق بجيش مصر

قال شكري عيد عبدالغني والد الطالب أحمد شكري عبدالغني، أول كلية طب القوات المسلحة: إن كل الأسرة سعيدة بتخرج أحمد وتفوقه وتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن كل شاب مصري يتمنى نيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، متمنيا لكل خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية النجاح والسداد في حياتهم العملية وخدمة مصر والمصريين".

والد الأولى على صيدلة الأكاديمية العسكرية: ابنتى تشرفت بالانتماء للقوات المسلحة

أكد محمد عوض حسن، والد الطالبة داليا الأول على خريجي الصيدلة بالأكاديمية العسكرية، أنه سعيد أن ابنته نالت شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، لافتا إلى أنها كانت متفوقة دائمًا وكان لديها الكثير من فرص العمل لكنها فضلت الالتحاق بالعسكرية المصرية.

وقالت والدة داليا: "مبروك لداليا وكل الخريجين وشكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أولادنا، لأن هذا التكريم يدفعهم دائمًا للأمام ويشجعهم على الاستمرار في التفوق.