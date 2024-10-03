خلال حفل تخرجهم.. طلبة الكليات العسكرية يشكلون بأجسادهم «الأوكتاجون»

جسد طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 مقر القيادة الاستراتيجية الجديد للقوات المسلحة «الأوكتاجون»، خلال حفل تخرجهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام، بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 الأحد المقبل.

ويوافق الذكرى «51» لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية، لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.