«قومي ذوي الإعاقة» ينظم ندوة عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة القادرين باختلاف

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، ندوة تثقيفية عن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الأشخاص القادرين باختلاف، على هامش معرض دمنهور السابع للكتاب.

تناولت الندوة عدة محاور فنية حاضر فيها المهندس وائل همام مسئول إدارة المتابعة والمشروعات بالمجلس منها تعريف الذكاء الاصطناعي وأهميته وتطبيقاته لمختلف الإعاقات والتحديات التي تواجهه، فيما استعرض محمد مختار مسئول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس المحور القانوني للإتاحة التكنولوجية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى عرض نماذج للإتاحة المطبقة في وسائل المواصلات والتعليم والبنوك ووسائل الإعلام.

كما نظم المجلس على هامش المعرض ورشة حكي تفاعلى دامجة التي قدمتها الروائية أسما عواد، وورشة "اختار دورك" التي اعتمدت على استخدام منهج السايكودراما، وقدمها المخرج محمد متولى مدير مسرح الشمس لذوى الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى المدربة فاطمة الزهراء المتخصصة فى السايكودراما، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي لفرقة "أنا قادر بشكل مختلف" التابعة لقصر ثقافة البحيرة.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مشاركة المجلس في هذا المعرض من خلال فعالياته المتنوعة تهدف إلى إثراء الوعي الثقافي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج المجتمعي، وتنمية مهارات القراءة والتفاعل وتعريفهم وإطلاعهم بكل ما يحمي ويعزز حقوقهم، وهو ما يلبي مستهدفات مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة".

يذكر أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يشارك في الدورة السابعة لمعرض دمنهور للكتاب من خلال جناح مخصص له بمكتبة مصر العامة، ويقوم بتنفيذ فعالياته رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس وائل همام مسئول إدارة المتابعة والمشروعات، ومحمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي منسق إصدارات ومطبوعات المجلس.