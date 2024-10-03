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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد ضبطه بمخدرات وسلاح أبيض.. إحالة تاجر حشيش وآيس في التبين للجنايات

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة التبين و15 مايو، إحالة عنصر إجرامي، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإتجار في مادتي الحشيش والآيس بدائرة قسم شرطة التبين.

وكانت أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها وبيان عما إذا كانت مدرجة بجداول قانون المخدرات من عدمه.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته كمية لمخدرى "الحشيش والآيس"– فرد خرطوش.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

15 مايو الاتجار في المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامي طب الشرعى