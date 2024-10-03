شريف الماوردي: هيئة المعارض تشارك في 140 معرضا دوليا لتشجيع الصناعة الوطنية









قال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض، أن هيئة المعارض المصرية تعمل علي عدة محاور أبرزها تنظيم بعثات تجارية للخارج وتمثيل الدولة المصرية فى كافة الفعاليات الخارجية، بهدف تشجيع المنتج المحلي للنفاذ للأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب تشجيع كافة المصدرين المحليين بالمشاركة فى المعارض الدولية وتذليل كافة العقبات أمامهم للمشاركة الفعالية دوليا.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح رئيس هيئة المعارض و المؤتمرات لفعاليات معرض «كايرو فاشون & تكس» بمشاركة 500 شركة محلية واجنبية، وذلك نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إذ تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.



وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش الإفتتاح قبل قليل، أن الهيئة تولي اهتمام بزيادة عدد المعارض المتخصصة فى قطاع المنسوجات والملابس خلال خطة 2025.

وتحدث اللواء شريف عن فوائد عودة مصر لعضوية الإتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، كمنظمة كبري عالمية كبري تضم أكثر من 90 دولة، مؤكدا أنه سيتم استغلال تلك العضوية كبوابة لدخول مصر للمشاركة فى كافة الفعاليات التي تطلقها الدول الأعضاء.

وكشف المواردى، عن مشاركة مصر فى نحو 140 معرض دولي، ضمن خطة هيئة المعارض خلال الفترة المقبلة، بدءا من فرنسا وحتي الصين وكافة الدولي الخارجية.

وتابع أن مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات قطاع الملابس الجاهزة على مستوي العالم، لذلك تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية امام الدول المختلفة بالتوسع فى تنظيم الفعاليات المحلية والخارجية.

وأوضح أن قطاع المنسوجات والملابس يستوعب أكثر من 20% من حجم القوي العاملة الصناعية بالسوق المصري، إذ يخدم الاقتصاد المصري ونعمل على نمو تلك القطاعات الإنتاجيةالمتميزة.

وخلال الإفتتاح قام الماوردي بجولة تفقدية فى صالات العرض الرئيسية لمعرض «كايرو فاشون & تكس»، بحضور الدكتور محمد شريف رئيس شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب، وكريمة المرس المستشارة الاقتصادية للسفارة المغربية بالقاهرة، وعلى معيو عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، وممثلين من رجال أعمال من الاردن وعدد من الدول العربية.

من جانبه أكد الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض ان «كايرو فاشون & تكس» يشهد في دورته الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال صناعة الملابس والأقمشة، حيث يتجاوز عدد العارضين 550 عارض من مصر والدول الأجنبية تشمل جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين والمانيا وإيطاليا.

وتوقع الشريف، تحقيق تعاقدات تتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى ان الحدث يغطي كافة جوانب صناعة الأزياء، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في إنتاج الملابس ومستلزماتها.

وقال على معيو عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، إن مشاركة وفد مغربي بالمعرض تمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ حضر نحو 30 رجل أعمال مغربي لتحقيق تعاقدات مشتركة.

فيما أشاد ممثل الوفد الاردني بالمشاركة بالحدث، مؤكدا أن الوفد الأردني يضم 48 رجل أعمال.

وتابع أن مصر تعد من أكبر الدول المنظمة للمعارض والفعاليات علي مستوي الوطن العربي، متمنيا أن تصل مصر الي أكبر الدول عالميا بتنظيم المعارض.



نبذة عن معرض «كايرو فاشون & تكس»



تأتي فعاليات معرض «كايرو فاشون & تكس» في دورته الـ 75، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة 500 شركة تعمل فى صناعة الملابس والاقمشة، من مصر والدول الأجنبية تضم جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين وألمانيا وإيطاليا.