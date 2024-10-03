حملات نظافة مكبرة بقرى بني مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا اليوم حملات النظافة المستمرة بقرى المركز .



وشددت اكرام محمود على رؤساء القرى بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وإضفاء المظهر الحضاري.

وقامت الوحدات المحلية بالحسينية وشلقام وبنى صامت وصندفا وبنى على بحملات نظافة مكبرة بقرى الوحدات وتم رفع نقاط التجميع و المخلفات.



وامام مساكن العكاك وطريق الدلايلة وامام السهاريج والفاروقية وامام سور العمدة مع ردم الحفر الخاص بعطل خط المياة بالفاروقية بعد اصلاحه، ومنشأة الشيخ فضل وقرية الشيخ فضل والعصيات ، وقرية ابطوجة ومدخلها، وقرية بني علي والسنارية.

وبالتعاون بين الوحدة المحلية بصندفا والوحدة المحلية بشلقام تم رفع ٢٠٠ طن من المخلفات الصلبة ومخلفات التطهير بطريق أبو العودين والشريف والدير.



وتم رفع المخلفات بجانبى الطرق الرئيسية للقرى باستخدام معدات الوحدات القروية.