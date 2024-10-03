حقيقة إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من ألقابها

تصدرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف محركات البحث على جوجل، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب نبأ إيقافها مدى الحياة وتجريدها من ألقابها، التي حصلت عليها وتشمل الميدالية الذهبية في الملاكمة في أولمبياد باريس 2024.

زعمت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن قرار إيقاف إيمان خليف جاء من منظمة الملاكمة العالمية «WBO» على خلفية نتائج هرمونية خضعت لها صاحبة ذهبية أولمبياد باريس 2024، وأثبتت ارتفاع مستوى هرمون الذكورة.

إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024

حقيقة إيقاف إيمان خليف

تعرضت إيمان خليف قبل تأهلها إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لحملة تشكيك في جنسها، إلا أنها أثبتت للعالم أجمع قدرتها على تحقيق المستحيل، بتتويجها بالميدالية الذهبية.

إيمان خليف تعرضت لهجوم قوي من الاتحاد الإيطالي للملاكمة، الذي شكك في أهليتها الجنسية، قبل أن تنصف اللجنة الأولمبية الدولية، البطلة الجزائرية أمام دعوات التحريض ضدها.

وترددت أنباء بأن إيمان خليف، تم إعلانها رجلًا، مع منعها من ممارسة الملاكمة مدى الحياة وتجريدها من ميدالياتها و25 مليون دولار من أموال الجائزة.

لا صحة لإيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

وبحسب «Microsoft Start»، فإن هذا الإدعاء ليس أساس له من الصحة، لا يوجد أي دليل على أن منظمة الملاكمة العالمية «WBO» أصدر مثل هذا البيان.

مستقبل الملاكمة الأولمبية غير مؤكد حيث حددت اللجنة الأولمبية الداخلية (IOC) موعدًا نهائيًا في أوائل العام المقبل لتشكيل هيئة إدارة ذات مصداقية لتحل محل الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، وفقًا لوكالة «AP News».

ويسعى الاتحاد الجزائري للملاكمة لإنقاذ مستقبل إيمان خليف، وسط الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وأصبح مصير إيمان خليف مجهولًا، بعد تردد أنباء منعها من ممارسة الملاكمة مدى الحياة ومصادرة ميدالياتها وجوائزها المالية.

أنباء إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من ألقابها

وجاء في منشور على السوشيال ميديا: «لقد تم اتخاذ القرار - إيمان خليف تتلقى الإيقاف مدى الحياة بعد أن أعلنت منظمة الملاكمة العالمية أنها رجل، وفقدت جميع ميدالياتها وجائزتها المالية البالغة 25 مليون دولار».

ويربط المنشور مقالًا يكرر هذا الإدعاء، لكن هذا المقال لا يقدم أي دليل، وبدلًا من ذلك تشير إلى بيان منظمة الملاكمة العالمية الذي يزعم أنه صدر الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني لمنظمة الملاكمة العالمية، ولا توجد تقارير إخبارية موثوقة لتأكيد هذا الإدعاء. كما لم تذكر إيمان خليف مثل هذه الأخبار عبر حساباتها على «إنستجرام» أو منصة إكس «تويتر» سابقًا.

وكان هناك مسؤولًا في منظمة الملاكمة العالمية حذر اللجنة الأولمبية الدولية من أن إيمان خليف فشلت في اختبار الجنس الذي أجرته الرابطة الدولية للملاكمة، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ومع ذلك، وصف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اختبارات الجنس التي تجريها الرابطة الدولية للملاكمة بأنها "غير شرعية"، وقال إنه ليس هناك شك في أن خليف امرأة بيولوجيًا.