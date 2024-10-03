مرور مفاجئ على مستشفى الزرقا في دمياط

تحركت لجنة مكبرة من مديرية الصحة في دمياط للمرور على مستشفى الزرقا المركزى بناء على توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشكيل لجان مكبرة من جميع الادارات الفنية للمرور على المستشفيات لفحص جميع قطاعات المستشفى و توجيه الدعم الفنى و التقنى لادارة المستشفى .

فى هذا السياق توجهت لجنة مكبرة برئاسة الدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية و الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و الدكتور اشرف العزب مدير ادارة المستشفيات و الدكتورة سوزان الكيكى مدير ادارة الطوارىء و عضوية كل من ادارات الجودة و مكافحة العدوى و الحوكمة و السلامة والصحة المهنية و المكتب الفنى بالاضافة الى ادارات الطب العلاجى الى مستشفى الزرقا المركزى ،

وتم المرور على جميع اجزاء المستشفى و اقسام الطوارئ و العناية و الحضانة و العمليات و الاقسام الداخلية و العيادات الخارجية و متابعة اجراءات السلامة و الصحة المهنية و توافر الادوية والمستلزمات الطبية و حصر اعطال الاجهزة بالمستشفى و حصر السلبيات و معوقات العمل و تلافي بعض السلبيات اثناء المرور .

ووجه وكيل المديرية بسرعة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي الذى تم تسليمه للمستشفى كذلك سرعه الانتهاء من اعمال التطوير بمطبخ المستشفى لتشغيله .

كما تم حصر الاجهزة المعطلة و السلبيات التى تم ملاحظتها اثناء المرور فى تقرير مفصل تم رفعه لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم

انتهى المرور باجتماع اللجنة مع الدكتورة راندا انعام مدير المستشفى و الفريق المعاون لها لعرض الملاحظات و السلبيات التى تم ملاحظتها اثناء المرور و مناقشة كيفية تلافيها و عمل خطة تصحيحية تم رفعها للعرض على وكيل الوزارة لمتابعة التنفيذ و التوجيه بما يلزم