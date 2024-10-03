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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: أطلقنا عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل

حزب الله يطلق صواريخ
حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل
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أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ قصف صاروخي على مدينة صفد مساء اليوم الخميس، كجزء من تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمًا لمقاومته في قطاع غزة.

ويأتي هذا الهجوم أيضًا في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه ضد ما وصفه الحزب بـ"الاستباحة الهمجية" التي تمارسها إسرائيل.

وبحسب التقارير من إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن ما يقارب 200 صاروخ أُطلقت من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية منذ الصباح الباكر.

وأوضح حزب الله أنه استهدف موقع ومستوطنة المطلة بالإضافة إلى المناطق الزراعية المحيطة بها باستخدام 100 صاروخ من طراز كاتيوشا و6 صواريخ من نوع "فلق".

حزب الله غزة إسرائيل صفد