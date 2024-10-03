محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات مديرية التموين في ضبط ومراقبة الأسواق

قامت مديرية التموين بالإسماعيلية اليوم الخميس، بإجراء الجرد ربع السنوي الخاص بصوامع القمح و مطاحن الدقيق، ومراجعة الرصيد الموجود في تلك المطاحن.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ومتابعة مدى التزام التجار وأصحاب المحال العامة بالقوانين والقرارات التموينية.

حيث تبين وجود كمية قدرها ١٣٠٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥٪ وزن الشيكارة ٥٠ كيلوجراما، صالحة للإنتاج مخصصة للمخابز البلدية العاملة في منظومة الخبز، وغير مصرح بتداولها خارج المنظومة، هذا بالإضافة إلى كمية قدرها ١٢ طن ردة ناتجة من عملية الطحن وهي مخصصة لأغراض الردة الخشنة وتوجه للأعلاف.

واستمرارًا للجهود الرقابية قامت إدارة تموين ابو صوير، بضبط كمية قدرها ١٤٠٠ كيلو جرام من الأرز الشعير المعبأ في شكائر خاصة بشركات الأعلاف لدى إحدى التجار وكانت بحيازته، مخالفًا بذلك قرار وزير التموين رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم عملية التداول والتعامل مع الأرز الشعير، وقرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط كمية قدرها ٣١٠ كيلوجرامات من اللانشون المعبأ مجهول المصدر وبدون فواتير، حيث أفاد تقرير الطب البيطري أنه مخالف لشروط التخزين والمواصفات القياسية الخاصة بالمنتج.

كذلك تم ضبط ١٥ جركن زيت، سعة ٢٠ لتر معبأ به زيت طعام، وكانت معروضة للبيع بدون غطاء وفي عبوات معاد استخدامها، وبدون تاريخ إنتاج أو صلاحية.

كما تم ضبط كمية قدرها ٢٠ كيلوجراما من السكر الحر الخاص بمنظومة الدعم، كانت معدة للبيع في السوق الحر بدون وجه حق.

واستكمالًا للخطة الرقابية الموضوعة، تم ضبط أحد سيارات موزعين أسطوانات البوتاجاز التجاري، يقوم بالبيع بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة، ولا يقوم بالإعلان عن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز التجاري للمواطنين.

وجار تكثيف الحملات الرقابية التموينية على كافة الأنشطة.