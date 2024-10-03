بحضور وفد أمريكي.. افتتاح مركز ذوي الإعاقة في جامعة دمياط

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط و ماريسول بيريز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمياط ، بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية من هيئة "الإمديست" ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بحضور كوينسي مارى درمورى مدير برنامج منح الجامعات الحكومية بهئية الإمديست ، والدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج، و إيمان إبراهيم يارو وعماد عبد المالك مخائيل ممثلي هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها ، والدكتور عبد الناصر أنيس عميد كلية التربية الأسبق ومدير مركز خدمات الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة، والدكتور عمرو اسماعيل مدرس الصحة النفسية بكلية التربية ونائب مدير المركز .

ويهدف مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة دمياط إلى تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة البالغ عددهم ١١١ طالباً، وتقديم كافة أشكال الدعم والأنشطة والفعاليات بما يضمن رفع كفاءتهم وقدرتهم في التحصيل الدراسي وإدماجهم في العملية التعليمية، وخلق فرص متساوية لهم بسوق العمل.

فيما واصطحب رئيس الجامعة الوفد لتفقد قاعات مركز خدمة ذوي الإعاقة والتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز الذي يشمل أربعة قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة منها الندوات والمحاضرات ، والدورات التدريبية وورش العمل ، ومجموعات التركيز ، والاجتماعات للأعداد الكبيرة ، والدراسة باستخدام كتب برايل ، دروس المجموعات الصغير ة لذوي الإعاقة البصرية ، ودروس المجموعات الصغير ة لذوي الإعاقة السمعية ، دروس الدعم التعليمي في مجال التخصص.

كذلك الدراسة والاستذكار باستخدام الأجهزة التكيفية ، والقياس والتقويم الالكتروني ، تبسيط المناهج الدراسية ، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات وأساسيات التحول

الرقمي ، والتدريب المهني التكيفي في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

وعلى هامش الافتتاح تفقد الوفد معرض المنتجات والمشغولات اليدوية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

أعقب ذلك بدء مراسم الاحتفال بتقديم فقرات غنائية مترجمة للغة الإشارة .

وأثنت كوينسي ديرموفيت مدير برنامج منح الجامعات الحكومية - أمديست مصر على العمل والالتزام الذي أظهرته الجامعة لضمان الوصول المتساوي للتعليم العالي لذوي الإعاقة بها، والذي هو جزء من برنامج مبادرة التعليم العالي للمنح الدراسية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدعوم من وزارة التعليم العالي منذ عام 2015.

وأضافت كوينسي ديرمودي أننا ننطلق في هذا البرنامج من فهم أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون فرصاً متساوية وفرصة لتحقيق إمكانياتهم الكاملة، ونعترف بأن بيئتناً المادية والاجتماعية تضع عوائق تمنع البعض من المشاركة فعلى سبيل المثال هناك سلالم تمنع البعض من الوصول إلى الفصول الدراسية، وهناك مواد لا يمكن للجميع قراءتها ، وهناك افتراضات غير مبررة بأن البعض منهم غير قادر على التعلم أو إكمال محتوى الدورة الدراسية ، هذه العوائق بحاجة إلى إزالة أوتقليل ، وكل مركز من مراكز خدمة ذوي الإعاقة يضمن الوصول المتساوي للتعليم

العالي والمشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من التخرج بنفس المعرفة والمهارات والفرص مثل زملائهم.

ووجهت ماريسول بيريز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشكر لرئيس الجامعة ومدير المركز ونائبه على التزامهما والعمل الجاد الذي أدى إلى إنشاء هذا المركز، وقيادات الجامعة والوزارة الذين دعموا وقادوا هذه التغييرات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الرؤية والدعم المالي الذي جعل التغييرات ممكنة .

وصرحت ماريسول بيريز أنه بحلول عام 2025 ، ستضم جميع الجامعات الحكومية في مصر، والبالغ عددها 27 جامعة مراكز الخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لتخدم أكثر من 27000 طالب، وتوفر التدريب السنوي لنحو عشرة آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بهذه الجامعات. سيعمل كل مركز من هذه المراكز ، بما في ذلك المركز الموجود بجامعة دمياط، على التوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودعوة الطلاب لدخول مجالات دراسية جديدة، وتدريب الأساتذة على علم أصول التدريس الدامج والتشجيع على البناء.

يعد افتتاح مركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد في جامعة دمياط مناسبة جديرة بالاحتفال التي تشهد على إيماننا المشترك بأن جميع الناس جديرون بالاحترام، وحفظ الكرامة، وإتاحة الفرص لتحقيق أحلامهم .

وفي ختام كلمتها وجّهت ماريسول بيريز الشكر لقيادات الجامعة بالنيابة عن الشعب الأمريكي لإتاحة الفرصة للوصول لهذه الشراكة.

وفي كلمته رحب الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بممثلي برنامج منح الجامعات الحكومية - أمديست مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مثمناً جهود الطرفين في دعم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة دمياط على خلق بيئة داعمة تعليمياً و تكنولوجيا للطلاب ذوي الإعاقة ، ودمجهم بكافة أوجه الحياة الجامعية ، وتسخير كافة السبل لتقديم الدعم لهم وحل الصعوبات وأي مشكلات قد تواجههم، وإتاحة الفرص المتساوية لهم للمشاركة في جميع جوانب الحياة الجامعية ، كذلك تشجيع الطلاب ذوي الإعاقة على الابتكار و الإبداع بما يطور قدراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل .

واختتم الحفل باصطحاب رئيس الجامعة وفد برنامج منح الجامعات الحكومية أمديست مصر وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب سيادته بالإدارة العامة للجامعة وأهدى إليهم درع جامعة دمياط تقديراً لدعمهم وللتعاون المثمر.