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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً اليوم ٣ أكتوبر بدولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أكد السيد الوزير على دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية والتي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين. وشدد السيد الوزير على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وشدد وزير الخارجية كذلك على أن مصر تدعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسئوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة وفي مقدمتها رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة والجيش اللبناني فضلاً عن المؤسسات الأمنية اللبنانية، مؤكداً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه.

الاعتداءات الاسرائيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية