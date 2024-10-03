جمعية عمومية لاستكمال مجلس إدارة مركز شباب كوم مطاي

تواصلت فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بمطاي محافظة المنيا اليوم الخميس لإنتخاب مجالس إدارة جديدة، أو استكمال عضوية مجالس الإدارة علي المقاعد الشاغرة، أو الجمعيات العمومية العادية،

وانعقدت الجمعية العمومية لاستكمال مجلس الإدارة بمركز شباب كوم مطاي بإدارة شباب مطاي لمناقشة جدول الأعمال الوارد بمحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.

بدأت اللجنة مباشرة أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم ، واستمر الإنعقاد حتى الساعة السابعة مساء اليوم، بدأ الإنعقاد بحضور لجنة من مديرية الشباب بالمنيا ، إدارة شباب مطاي، و بحضور مدير المركز، المشرف المالي، مسئول العضوية و العاملين بمركز شباب كوم مطاي.

يأتي ذلك إنطلاقا من إهتمام وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمنيا بالجمعيات العمومية في مراكز الشباب لإنتخاب مجالس إدارة كاملة أو إستكمال عضوية المجالس التي بها مقاعد شاغرة بمراكز الشباب أو الجمعيات العمومية العادية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندي عكاشه مدير عام المديرية، وإشراف و متابعة وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، متابعة و تنفيذ إدارة شباب مطاي