بمشاركة 550 شركة.. رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض «كايرو فاشون & تكس»

افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة ال 75 من معرض القاهرة الدولي للملابس والاقمشة ومستلزماتها« كايرو فاشون اند تكس».

وينطلق المعرض بحضور 550 شركةافتتح مصرية وأجنبية، وتحت رعاية وزارتي الصناعة والإستثمار، و بدعم وتعاون غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، ويستمر المعرض في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان صناعة المعارض مهمة جدا لانعاش كافة القطاعات الصناعية.

وأوضح ان معرض كايرو فاشون اند تكس من المعارض الهامة المتخصصة في قطاع الملابس والاقمشة ومستلزماتها، متابعًا : نرحب كثيرًا بوجود وفود من الدول العربية والأجنبية خلال هذا المعرض.

واشار الماوردي الي أن الهيئة تعمل علي عدة محاور من خلال تنظيم المعارض في مصر والخارج وكذلك جذب بعثات مشترين دوليين بالإضافة الي تنظيم بعثات تجارية لتشجيع المنتج المصري والترويج له محليا وخارجيا.

وتابع آن الهيئة تعد حلقة الوصل بين المصنعين والمستوردين والتجار المحليين كما تقوم بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات من أجل توحيد الجهود لتنشيط السوق وزيادة الصادرات.

واشار الي ان عودة مصر الي الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي" واختيار مصر لتنظيم مؤتمر اليوفي في ابريل المقبل دليل علي مكانة مصر وقدرتها علي تنظيم الفعاليات الكبري.

قال الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة ، المنظمة للمعرض ان معرض «كايرو فاشون & تكس» يشهد في دورته الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال صناعة الملابس والأقمشة، حيث يتجاوز عدد العارضين 550 عارض من مصر والدول الأجنبية تشمل جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين والمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول

وأشار الي ان المعرض يغطي كافة جوانب صناعة الأزياء، حيث يعرض أحدث صيحات الموضة في الملابس الرجالي والحريمي والملابس الرياضية والتريكو والجوارب، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في إنتاج الملابس ومستلزماتها، مشيرا إلى أن حجم التعاقدات التصديرية المرتقبة خلال المعرض تتراوح بين 20 و 30 مليون دولار وقابلة للزيادة.

وأكد الشريف ان المعرض يشهد حضورا متنوعًا من العاملين بمجال الملابس وذلك من عدة دول مما يجعله منصة مثالية للالتقاء بين المصممين والمصنعين والتجار.

ومن جهته قال محمد عاطف مدير عام الشركة المنظمة للمعرض ان «كايرو فاشون & تكس» يشهد مشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية، حيث انه سوف يستقبل وفودًا من مستوردين وتجار من الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، واليمن.

واكد عاطف ان معرض «كايرو فاشون & تكس» من أهم المعارض المتخصصة في صناعة الأزياء في مصر والشرق الأوسط، حيث يساهم في تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأجنبية، ودعم الصناعات المحلية، وتوطينها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة الي تكثيف وزيادة الصادرات بما يتماشي مع خطة الدولة للوصول بالصادرات الي 145 مليار دولار بحلول 2030.