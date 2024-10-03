من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية.. مقدمة لما جبريل عن حفل تخرج دفعة جديدة في الأكاديمية العسكرية

قالت الإعلامية لما جبريل، إن العاصمة الإدارية الجديدة درة تاج الجمهورية الجديدة، وذلك، خلال مقدمتها لحفل تخرج دفعتة جديدة من الأكاديمية العسكرية.

وأضافت "جبريل"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة بتخرج الدفعة 118 من الأكاديمية العسكرية وما يقابلها من أرقام دفعات من الكليات العسكرية المصرية".

وتابعت: "ويواكب ذلك أيضا، احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة فيب ذكراها الحادية والخمسون بحضور الرئيس السيسي وضيفه الكريم سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات".

وأوضحت: "جدير بالذكر، أنها أول دفعة تتخرج من مقر الأكاديمية الجديد من العاصمة الإدارية الجديدة، مصنع الرجال، أنا أحدث حضراتكم الآن من ساحة الشعب، وهي إحدى أهم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرة إلى أن اختيار ساحة الشعب لبدء هذه التغطية الخاصة له وثيقة بعظمة هذا الشعب منذ بدء الخليقة: "أتمنى أن يشعر كل مصري بفخر عظيم وشديد ليس فقط لبناء هذه المدينة العظيمة، ولكن لاحتفالنا بيوم واحد وبحداث واحد وبإصرارنا وبرجالنا ونصرنا وانتصاراتنا وحاضرنا ومستقبلنا.. والأهم، بإنسانيتنا".

https://www.youtube.com/watch?v=yL-mQ9ogh7A