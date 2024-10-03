روسيا: نحافظ على اتصالات مستمرة مع إيران بشأن التوترات في الشرق الأوسط

أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن موسكو تبقي على قنوات اتصال دائمة ومستمرة مع إيران فيما يتعلق بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط.

في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد ريابكوف أن العلاقات بين روسيا وإيران قوية ومترابطة، ما يدفع البلدين إلى الحفاظ على تواصل وثيق بشأن الأوضاع المتوترة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن إيران قامت في الأول من أكتوبر الجاري بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، وذلك في إطار الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بتاريخ 31 يوليو.

ويأتي هذا الهجوم بعد عملية اغتيال استهدفت حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، ومسؤول الملف اللبناني في فيلق القدس، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 27 سبتمبر.